رئيس الجمهورية يعين والي ولاية مستغانم و واليا منتدبا لرويبة

عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة السيد رابحي محمد عبد النور واليا لولاية مستغانم و بودوح أحمد واليا منتدبا لرويبة (ولاية الجزائر), حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان أنه و "وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور, عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة, السيد رابحي محمد عبد النور واليا لولاية مستغانم, كما عين السيد بودوح أحمد, واليا منتدبا للرويبة بولاية الجزائر".