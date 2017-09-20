انتخابات محلية: انتهاء الفترة المخصصة لإيداع قوائم المترشحين على مستوى الولايات يوم الأحد 24 سبتمبر 2017

تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم الأحزاب السياسية وقوائم المترشحين الأحرار بأن "الفترة المخصصة لإيداع قوائم المترشحين على مستوى الولايات ستنتهي يوم الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليل"ي حسبما ورد في بيان اليوم الأربعاء لذات الوزارة.

وذكر ذات المصدر بأن "الفترة المخصصة لإيداع قوائم المترشحين على مستوى الولايات ستنتهي يوم الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليل".

وتدخل هذه العملية -يضيف نفس البيان- في إطار انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 23 نوفمبر 2017 وعملا بأحكام المادة 74 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن الأجل المخصص لإيداع قوائم المترشحين ينتهي ستين (60) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع.