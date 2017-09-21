وفاة 17 شخصا و جرح 5 آخرين جزائريين وأجانب في حادث مرور ببرج باجي مختار

لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في حادث مروري خطير وقع أمسية أمس الأربعاء عند النقطة الكيلومترية 400 بالولاية المنتدبة برج باجي مختار.

وتعود أسباب الحادث الذي وقع في منطقة تانزروفت على مستوى الطريق الوطني رقم 6 في شطره الرابط بين بلديتي رقاد وبرج باجي مختار إلى اصطدام عنيف بين سيارتين رباعيتي الدفع لنقل المسافرين مما خلف هذا العدد من الضحايا وفق الحماية المدنية.

و في هذا الصدد قال المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الرائد فاروق عاشور هذا الخميس في تدخل له في نشرة الثامنة بالقناة الإذاعية الأولى إنه تم إبلاغ الحماية المدنية على الساعة 21 و 56 دقيقة من مساء أمس عن وقوع حادث مرور مروع في الطريق مابين رقان و برج باجي مختار حيث أرسلت الإسعافات لعين المكان.

و أضاف الرائد فاروق عاشور أن الحصيلة المسجلة قدرت بـ 17 حالة وفاة منهم 6 جزائريين و 11 أجنبي و تم التكفل بـ 5 جرحى منهم جزائري و 4 أجانب ، وقد أجريت لهم الإسعافات الأولية من طرف الفرقة الطبية و تحويل الجرحى إلى المستشفيات.

وأشار المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية إلى أنه فيه برنامج طموح وضعه مختلف شركاء السلامة المرورية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة عبر الطرق للتقليص من حوادث المرور، مؤكدا أنه خلال السنتين الماضيتين لوحظ إنخفاض في الحصيلة خاصة فيما يتعلق بالجرحى والوفيات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية