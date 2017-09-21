مساهل يشارك في اجتماع حول ليبيا على هامش أشغال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الأربعاء بنيويورك في اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا نظم على هامش أشغال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة تم من خلاله عرض ورقة الطريق الجديدة لتسوية الأزمة الليبية من طرف الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.

وكان هذا الاجتماع الذي عقد في ظرف تواجه ليبيا فيه عدة تحديات مناسبة للمشاركين للتطرق إلى آخر تطورات الأزمة الليبية ولتعزيز تجنيد المجتمع الدولي لدعم المسار الأممي الذي سيسمح بالخروج من الأزمة.

وعبر الوزير مساهل في تدخله عن دعم الجزائر الكامل لورقة الطريق الجديدة حول ليبيا كما ذكر بأن الأزمة الليبية لا يمكنها أن تحل إلا سياسيا مضيفا أن الاتفاق السياسي الليبي-الليبي الموقع في ديسمبر من سنة 2015 سيبقى الإطار الوحيد للخروج من الأزمة والمصدر الوحيد لشرعية المؤسسات الليبية.

و في السياق ذاته أوضح عبد القادر مساهل أنه يجب على الليبيين تقديم التعديلات التي يرونها مناسبة لتطبيق الاتفاق بالإجماع ولإسراع مسار الخروج من الأزمة مبرزا أن الليبيين يتحلون بالموارد والقدرات التي تسمح لهم بحل الخلافات والمضي قدما في تطبيق الاتفاق السياسي وإعادة البلاد على درب الحوار والمصالحة الوطنية وإسراع مسار عودة السلم و الاستقرار في ليبيا.

وفيما يخص جهود الجزائر الرامية لحل الأزمة الليبية أشار مساهل أن الجزائر ستواصل دعمها ومسايرتها لجميع الأطراف الليبية في إطار الحوار الشامل والمصالحة الوطنية مذكرا في هذا الشأن بالزيارات الميدانية التي قام بها بمختلف المناطق الليبية في أفريل 2016 و أفريل و ماي 2017 بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وقال في هذا الصدد: "لقد عاينت خلال مختلف المراحل درجة المأساة التي يواجهها هذا البلد وشعبه يوميا والذي ينتظر الكثير من دول الجوار والمجتمع الدولي للوصول إلى حل نهائي ودائم للأزمة".

وأشار مساهل إلى أن الجزائر تعتبر أن النتائج التي سيتوصل إليها هذا الاجتماع ستساهم في إعادة إطلاق المسار الأممي لمرافقة الأطراف الليبية الراغبة في العمل من اجل عودة السلم والأمن.