حيدر العبادي: انطلاق عملية عسكرية لتحرير مدينة الحويجة شمال البلاد من قبضة "داعش"

أعلن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي هذا الخميس انطلاق عمليات جديدة لاستعادة مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك شمال العراق من قبضة التنظيم الارهابي المسمى (داعش).

وقال العبادي في بيان "مع فجر يوم عراقي جديد نعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة وفاء لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الأراضي العراقية وتطهيرها من عصابات (داعش) الإرهابية التي أذاقها المقاتلون العراقيون الشجعان الموت ومر الهزيمة في جميع عمليات التحرير الظافرة".

وحيا العبادي القوات العراقية بجميع صنوفها وتشكيلاتها وهي "تخوض أكثر من معركة تحرير لآراضي عراقية في وقت واحد وتحرز الانتصار بعد الانتصار" مؤكدا أن "بشرى النصر تلوح في الأفق".

وتقع الحويجة على بعد 230 كيلومترا شمال شرق بغداد و45 كيلومترا من مدينة كركوك الغنية بالنفطي وإلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصلي ويسكنها حوالى 70 ألف نسمة.

ويأتي بدء العمليات العسكرية بعد أقل من شهر من إعلان السلطات العراقية استعادة كامل محافظة نينوى في شمال العراق والتي تضم مدينة الموصل وقضاء تلعفر اللذين كانا أبرز معاقل تنظيم "داعش" في العراق.

تحرير كامل الأراضي العراقية وتأمين الحدود في مراحله الأخيرة

كما أكد حيدر العبادي في تصريحات له أمس الأربعاء أن بلاده في المراحل الأخيرة لتحرير كامل أراضيها وتأمين حدودها.

وقال العبادي خلال زيارته عددا من المناطق للاطلاع على تحشيد القوات العراقية وخطط تطهير مناطق شرق دجلة وغرب كركوك والحويجة إن انتصارات القوات العراقية على تنظيم داعش الإرهابي أضعفته في كل مكان وافقدته قدرته على التجمع.