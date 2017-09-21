نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مخطط عمل الحكومة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس،بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة،خلال جلسة علنية تراسها رئيس المجلس سعيد بوحجة،بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأحد الماضي،وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.

وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة،خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مخطط عمل الحكومة،عن مصادقة 341 نائبا بنعم مقابل تصويت 64 نائبا بلا وامتناع 13 نائبا عن التصويت.

وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد اويحيى على تساؤلات النواب.

وحضر 355 نائبا عملية التصويت فيما صوت 63 نائبا بالوكالة.