الرابطة المحترفة الأولى: نقل مقابلة مولودية الجزائر- اتحاد الجزائر من ملعب عمر حمادي الى 5 جويلية

21/09/2017 - 18:37

أعلنت الرابطة المحترفة  لكرة القدم هذا الخميس عن نقل مقابلة "الداربي العاصمي" بين مولودية الجزائر و اتحاد الجزائر,  لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى  موبيليس, المقررة ليوم السبت 7 أكتوبر القادم على الساعة 45ر17 إلى ملعب 5  جويلية ي بعد أن كانت مبرمجة سابقا بملعب عمر حمادي (بولوغين- الجزائر) علي  الساعة الخامسة.

و لم تذكر الهيئة المسيرة للمنافسة اسباب هذا التغيير لمكان اجراء  المواجهة العاصمية.

ولم يحتضن ملعب 5 جويلية, أي مباراة من البطولة الوطنية  للموسم الجديد لحد  الآن بسبب الأشغال الجارية منذ أسابيع  لإصلاح أرضية الميدان, غير أنه احتضن  مواجهة  مولودية الجزائر و ضيفه النادي الإفريقي  التونسي (1-0), لحساب ذهاب الدور ربع النهائي ذهاب لكأس الكونفدرالية  الإفريقية ي كما سيحتضن المقابلة التي ستجمع بين اتحاد الجزائر و فريق  فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي, المقررة يوم السبت القادم على الساعة 30ر18 ,  لحساب إياب الدور ربع النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا .

و ستلعب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى على مدار ثلاثة  أيام, إذ ستنطلق يوم الخميس 5 أكتوبر بإجراء مواجهة عاصمية أخرى بين نصر حسين  داي ونادي بارادو, بداية من الساعة 00ر17 بملعب 20 أوت 1955 (العاصمة).  

    برنامج الجولة السادسة :

الخميس 5 أكتوبر :

ملعب 20 أوت 1955 : نصر حسين داي - نادي بارادو     00ر17 سا

            الجمعة 6 أكتوبر :

ملعب عمر حمادي : اتحاد الحراش - مولودية وهران        00ر17 سا

ملعب 8 ماي 1945 : وفاق سطيف - أولمبي المدية         00ر17 سا

            السبت 7 أكتوبر :

ملعب العالية : اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة                 00ر16 سا

ملعب لحوى اسماعيل : دفاع تاجنانت - اتحاد البليدة         00ر16 سا

ملعب 24 فيفري : اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل              00ر17 سا

ملعب 20 أوت : شباب بلوزداد - شبيبة الساورة             00ر17 سا

ملعب 5 جويلية  : مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر       45ر17 سا .

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