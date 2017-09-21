أويحيى: إدراج التمويل الإسلامي في النظام المصرفي قبل نهاية السنة

21/09/2017 - 18:52

أكد الوزير الأول احمد أويحيى هذا الخميس-  خلال جلسة للرد على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة- أن مشروع قانون  المالية  2018 سيتضمن ادراج للصكوك الإسلامية في خزينة الدولة , كما سيتم قبل  نهاية السنة الجارية  2017 إدخال نمط التمويل الإسلامي في الميدان المصرفي,   بالنسبة لبنكين عمومين مقابل 4 بنوك عمومية أخرى  في 2018.

وبخصوص المال المتواجد في الاقتصاد الموازي قال الوزير الاول ان المعطيات  المقدمة من طرف محافظ البنك المركزي تفيد أن كل المال المتواجد في الجزائر   يساوي 14.500 مليار دينار الى غاية يوليو 2017, منها 2.700 مليار دينار من  الأموال المتداولة في السوق الموازي.

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