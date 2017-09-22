نصف ساعة من التمارين اليومية تقي من الوفاة المبكرة

أعلنت دراسة دولية حديثة إن من يمارسون التمارين لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع يحدون كثيرا من مخاطر وفاتهم مبكرا وإصابتهم بأمراض القلب حتى إن لم يتمكنوا من الذهاب لقاعة الألعاب الرياضية.

وخلصت الدراسة التي تتبعت 130 ألف شخص في 17 دولة إلى أن النشاط الجسماني يطيل العمر ويحد من الأمراض سواء كان بارتياد قاعات الألعاب الرياضية أو السير إلى العمل أو إنجاز الأشغال المنزلية اليومية كغسل الملابس أو الاعتناء بالحدائق.

وقال الباحثون بقيادة سكوت لير وهو أخصائي في القلب بمستشفى سانت بول في كنداي إن مدة النشاط الجسماني لها تأثير فكلما تحرك الإنسان زاد قدر الحد من مخاطر إصابته بأمراض القلب أو وفاته مبكرا.

واضاف لير في تعليق على نتائج الدراسة نشرته اليوم الجمعة دورية لانسيت الطبية السير لثلاثين دقيقة على الأقل أغلب أيام الأسبوع له فائدة عظيمة وزيادة النشاط الجسماني مرتبطة بمخاطر أقل.

وتوصي منظمة الصحة العالمية البالغين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط الجسماني المتوسط أسبوعيا إلى جانب تمارين تقوية العضلات يومين في الأسبوع على الأقل.

المصدر: الاذاعة الجزائرية /واج