مساهل يجري محادثات عديدة على هامش أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الخميس عدة محادثات ومشاورات مع نظرائه من عدة دول بالإضافة للقائه مع رؤساء منضمات دولية هامة حيث التقى مع السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية.

وتمحورت المباحثات حول التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات إلى جانب سبل ووسائل تطويرها. كما تم الحديث عن التحضير لأهم المواعيد المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية.

كما تطرق مساهل خلال المحادثات إلى عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك و منها على الخصوص الوضع في ليبيا و في مالي و ذلك على ضوء الاجتماعات عالية المستوى الخاصة بهاتين القضيتين و التي تم عقدها على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد حاليا، إلى جانب الوضع في منطقة الساحل بصفة عامة.

و في السياق نفسه تطرق مساهل و موغريني إلى قضايا الهجرة غير الشرعية و مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للقارات.

و اتفق مساهل و موغريني على مواصلة التنسيق و التشاور بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حول القضايا التي تشغل الطرفين.

وزير الخارجية يتحادث بنيويورك مع النظيف

كما تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الخميس بنيويورك مع السيد محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة و رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة و المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي (مينوسما)و تمحورت المحادثات حول أخر تطورات الوضع في مالي إلى جانب سبل ووسائل تنسيق ديناميكية تنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

و أعرب النظيف عن ارتياحه لمستوى التعاون الذي يربطه مع الجزائر في إطار تنسيق نشاطات بعثة مينوسم، كما أعرب عن شكره للدعم النشط الذي تقدمه الجزائر في إطار تنفيذ مهمة مينوسما.

من جهته أكد مساهل الذي ترأس مناصفة مع نظيره المالي عبدو اللاي ديوب و الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا وزاريا حول تطبيق اتفاق السلام و المصالحة في مالي أن التطورات الايجابية التي يشهدها الوضع في مالي يتعين تعزيزها عبر مشاركة أكبر لبعثة مينوسما بنشاط أكبر نحو تطبيق فعلي للاتفاق الذي يبقى الرهان الوحيد من أجل عودة نهائية للأمن و السلام في مالي.

و اتفق مساهل و النظيف على مواصلة التشاور من أجل مرافقة الماليين قصد تجاوز التحديات الراهنة و الالتزام بشكل أكبر من أجل تنفيذ حقيقي لاتفاق السلام في هذا البلد.

مساهل يتباحث مع نظيره الروسي بنيويورك

وأجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الخميس بنيويورك مباحثات مع نظيره الروسي السيد سرغاي لافروف على هامش أشغال الدورة ال72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى التعاون بين البلدين تطرق الوزيران إلى تحضيرات زيارة الوزير الأول الروسي ديميتري ميدفيديف المقبلة إلى الجزائر في إطار تدعيم العلاقات الثنائية وبعث ديناميكية جديدة في العلاقات الجزائرية الروسية.

كما بحث الوزيران عدة قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في سوريا وليبيا واتفقا على مواصلة التشاور بين البلدين.

ويتحادث مع غسان سلامة

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل امس الخميس بنيويورك مع مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وتطرق الطرفان خلال المحادثات إلى آخر تطورات الوضع في ليبيا واجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي انعقد يوم 20 سبتمبر بنيويورك بهدف التوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد .

وبهذه المناسبة أشاد السيد سلامة بدعم الجزائر لورقة الطريق الجديدة لتسوية الأزمة الليبية.

من جهته جدد مساهل إرادة الجزائر في مواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء الليبيين في طريق الحوار والمصالحة الوطنية لتجاوز الخلافات وإيجاد حل سلمي للازمة الليبية.

مساهل يتحادث بنيويورك مع نظيره الاستوني

وتحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الخميس بنيويورك أيضا مع نظيره الاستوني سفن ميكسر.

وبحث الطرفان التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وأكدا مواصلة تدعيم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وناقش الوزيران المسائل المدرجة في جدول أعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة إلى مسائل إقليمية و دولية ذات الاهتمام المشترك.

واغتنم الوزير الاستوني هذه الفرصة لطرح برنامج بلاده من اجل الترشح لمجلس الامن للفترة (2020-2021) .

واتفقا الجانبان على مواصلة التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويتباحث مع نظيره الاسباني بنيويورك

وأجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الخميس بنيويورك مباحثات مع نظيره الاسباني الفونسو داستيس.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتدعيمها بما يخدم البلدين.

وتبادل مساهل مع نظيره الاسباني وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك المتضمنة في جدول أعمال هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأكدا على تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين.

مساهل يتحادث مع وزير الغاز البوليفي بنيويورك

كما تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مع وزير الغاز البوليفي السيد لويز ألبرتو سانشار.

و تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى القمة القادمة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المقرر انعقادها في بوليفيا شهر نوفمبر المقبل.

كما بحث الوزيران سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

المصدر :الإذاعة الجزائرية / واج