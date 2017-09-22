ارتفاع حصيلة قتلى زلزال المكسيك إلى 286 شخصا

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للكوارث والإنقاذ في المكسيك لويس فيليبيه بوينتيه اليوم الجمعة عن ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الثلاثاء الماضي إلى 286 شخصا.

وأوضح رئيس الهيئة أن حصيلة القتلى في العاصمة مكسيكو بلغت 148 شخصا وفي مدينة موريلوس 73 شخصاي وفي مدينة بويبلو 45 شخصا وفي ولاية مكسيكو 13 شخصا وفي جيريرو 6 أشخاص وفي أوهاكا شخص واحد فيما بلغت الحصيلة الإجمالية 286 شخصا.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 273 شخصا. وقالت السلطات المكسيكية في وقت سابق إنها حصلت على نحو 200 إخطار حول أشخاص مفقودين إثر الزلزال.

للتذكير فإن الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7,1 درجة على سلم ريشتر هزالمكسيك يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية