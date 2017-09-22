اتحاد الجزائر- فيروفياريو دي بيرا :الاتحاد من أجل تحقيق فوز يسعد قلوب المناصرين

بنية الفوز و لا شيء سوى الفوز يخوض فريق اتحاد الجزائر مقابلة العودة من الدور ربع النهائي من رابطة الأبطال الإفريقية التي يستقبل فيها فريق فيروفياريو دي بيرا الموزمبيقي يوم السبت بملعب 5 جويلية ابتداء من الساعة ال30ر18 .

وحتى وإن كانت نتيجة التعادل السلبي (0-0) كافية لأبناء سوسطارة من أجل المرور إلى المربع الذهبي بعد تحقيقهم للتعادل (1-1) في لقاء الذهاب .

وبهذا الخصوص أكد قائد تشكيلة سوسطارة ربيع مفتاح: من المؤكد انّ مناصري اتحاد الجزائر سيتوافدون بقوة على ملعب 5 جويلية من أجل مساندتنا، هذا الأمر وحده يجعلنا نحرص على بذل قصارى الجهود من أجل تحقيق فوز جميل يليق بوفائهم وتفانيهم مضيفا رغم انّ نتيجة التعادل السلبي (0-0)ستكون كافية لنا في اقتطاع تأشيرة التأهل إلا أننا سوف نخوض مقابلة العودة بنية الفوز فقط .

وملعوم انه في مقابلة الذهاب كان فريق اتحاد الجزائر سباق لفتح باب التسجيل (1-0) بواسطة لاعب وسط الميدان المتقدم أسامة درفلو في الدقيقة ال63 قبل ان يتمكن اصحاب الارض من تعديل النتيجة في الدقيقة ال89 بواسطة اللاعب فابريس واكاندا .

و تحسبا لمواجهة العودة ي التي شرع في التحضير لها بملعب عمر حمادي (ببولوغين) قرّر مدرب اتحاد الجزائر بول بوت تحويل كتيبته ابتداء من يوم الاربعاء الى المركز الفني الوطني بسيدي موسى من أجل القيام بتربص إعداد مغلق يدوم ثلاثة أيام . وثقة الطاقم الفني و اللاعبين كبيرة في قدرة المجموعة على تحقيق نتيجة ايجابية في لقاء يوم السبت يخاصة وانّ الفريق بات يملك فكرة واضحة عن نقاط قوّة وضعف الفريق المنافس .

وبالرغم من هذه المؤشرات الايجابية الاّ انّ الهاجس الوحيد الذي يخيف التشكيلة العاصمية هو " تدهور ارضية ملعب 5 جويلية التي أرقت من قبل الجار مولودية الجزائر عند استقباله للنادي الافريقي التونسيي لحساب ذهاب الدور الربع نهائي من كاس الكونفدرالية .

وبهذا الخصوص كان مدرب عميد الاندية الجزائرية برنارد كازوني قد أكّد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة المولودية للنادي الإفريقي (فوز المولودية 1-0) أنّ الأرضية غير اللائقة لملعب 5 جويلية قد صعبت كثيرا من مهمة عناصره التي لم تتمكن من تطبيق و تطوير طريقة لعبها بشكل صحيح.

وتدار مقابلة اتحاد الجزائر مع نادي فيرويفياريو دا بيرا الموزمبيقيي من قبل الحكم الرئيسي الغامبي بكاري بابا غاساما.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية