توقيف 9 مهربين و217 مهاجرا غير شرعي بتلمسان و بشار و تمنراست

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك أمس الخميس 9 مهربين و217 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وتمنراست, حسب ما افاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح المصدر أنه " في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجماركي, يوم 21 سبتمبر 2017 (09) مهربين و(217) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وتمنراست في حين تمكنت وحدة لحراس الشواطئ من إنقاذ أربعة (04) أشخاص كانوا على متن قارب على وشك الغرق وذلك إثر عملية بحث وإنقاذ بحري بشمال الحناية بالقالة ولاية الطارف/ن.ع.5.

"وبتلمسان /ن.ع.2-- يضيف البيان--تم حجز عناصر الدرك الوطني (02) كيلوغرام من الكيف المعالج فيما تم ضبط (3471) علبة تبغ و(750) وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي وغرداية وبسكرة/ن.ع.4".

"من جهة أخرىي أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5 حاولات تهريب أزيد من (16412) لترا من الوقود.

و كشف ورشة سرية لصناعة الاسلحة التقليدية ببلدية واد الأبطال و حجز 30 بمعسكر

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصالح الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر أول أمس الأربعاء من كشف ورشة سرية بصناعة الاسلحة التقليدية ببلدية واد الأبطال و توقيف شخص مختص في صناعة الأسلحة النارية التقليدية و شريك له و حجز 30 بندقية تقليدية الصنع و أدوات أخرى حسبما علم اليوم الجمعة لدى خلية الإعلام للأمن الولائي.

و حسب نفس المصدر فقد تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر حوالي 30 سنة بعد حصولها على معلومات عن وجود ورشة لصناعة الاسلحة التقليدية من الصنفين السابع والثامن داخل مسكن عائلي ببلدية واد الأبطال حيث حصل عناصر الفرقة على أمر من وكيل الجمهورية المختص و داهموا لورشة و أوقفوا المشتبه و حجزوا كل المواد الممنوعة المتواجدة بها.

و تم حسب خلية الإعلام حجز 30 بندقية تقليدية الصنع و مجسمات خشبية على شكل بنادق معدة للانجاز و 15 أنبوب حديدي لصنع الماسورات مهيأة للتركيب ومعدات ومستلزمات خاصة بصناعة البنادق إضافة إلى وحدتين مركزيتين للحاسوب كانت مهيئة للبيع بطريقة غير شرعية.

و تبين من خلال التحقيق الأولي تورط شخص آخر كان يمد المشتبه فيه الرئيسي بجميع المستلزمات ليتم توقيفه هو الأخر و تقديمه مع المشتبه فيه الرئيسي أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تيغنيف التي أحالت الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع المشتبه فيه الرئيسي رهن الحبس فيما وضع الثاني تحت الرقابة القضائية.