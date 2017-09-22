ليبيا: اجتماع تشاوري بنيويورك بين الجزائر و تونس و مصر

22/09/2017 - 14:49

أجرى كل  وزير الشؤون الخارجية عبد  القادر مساهل و نظيراه من مصر يسامح شكري و تونس خميس الجهيناوي أمس الخميس بنيويورك لقاء تشاوريا في إطار المبادرة الثلاثية حول ليبيا على هامش اشغال الدورة ال72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. 

و كان هذا اللقاء فرصة للوزراء الثلاثة من أجل إستعراض أخر تطورات الوضع في ليبيا لا سيما على ضوء الاجتماع الرفيع المستوى حول ليبيا الذي انعقد يوم الأربعاء (20 سبتمبر) و الذي شارك فيه ذات المسؤولين. 

و عبر الوزراء "عن رفضهم لتعدد المبادرات بخصوص ليبيا" و أكدوا من جديد على " دعمهم لجهود الأمم المتحدة و المبعوث الخاص غسان سلامة". 

كما جدد المسؤولون الثلاث " التزامهم بمواصلة التشاور و التنسيق من اجل مرافقة الليبيين في مسعاهم الرامي الى التوصل الى حل نهائي يحفظ سيادة وسلامته هذا البلد الشقيق المجاور".

العالم