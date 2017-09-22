د أويحيى يتحادث هاتفيا مع نظيره الفرنسي حول التعاون الثنائي و اجتماع اللجنة رفيعة المستوى

22/09/2017 - 18:49

 تلقى الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيدوار فيليب حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتعزيز علاقات الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا تحت الرعاية السامية للرئيسين عبد العزيز بوتفليقة و إيمانويل ماكرون".
كما تطرق أويحيى و نظيره الفرنسي إلى "التحضيرات الجارية تحسبا لاجتماع الرابع للجنة الحكومية رفيعة المستوى المكلفة بالتعاون الثنائي المقررة في ديسمبر بباريس  تحت رئاستهما المشتركة.

 

 

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