اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب: نسبة التجاوب بلغت 116 % في أوت

خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وشركائها انتاجهم أكثر مما التزموا به شهر أوت المنصرم حيث بلغت نسبة التجاوب 116%ي حسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع الخامس اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيبي المنعقد اليوم الجمعة بفيينا.

و أشارت ذات الهيئة التي تضم الجزائر و الكويت و فنزويلا و روسيا و عماني في بيانها أن " الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب سجلت أعلى مستوى لاحترام التزاماتهم الطوعية بشأن تخفيض الإنتاج بنسبة 116 %".

و ترى اللجنة ان هذه النسبة "تؤكد من جديد التزام الدول المصدرة للبترول من أجل التعاون لإعادة توازن السوق" كما عبرت عن "ارتياحها للنتائج العامة والتقدم الثابت المحقق من أجل تجاوب تام".

و شجعت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيبي خلال الاجتماع المخصص لتقييم سوق البترول العالمية و تنفيذ اتفاق التخفيض المقرر في ديسمبر 2016ي المشاركين على "الاستمرار من اجل تجاوب أفضل لصالح المنتجين و المستهلكين".

و ذكرت اللجنة انه رغم ان نسبة تجاوب بعض الدول تجاوزت ما التزمت به بخصوص الانتاجي إلا أن هناك بلدان اخرى يجب عليها ان تفي بالتزاماتها بنسبة 100%.

وأبرزت اللجنة في ذات الصدد "أهمية بلوغ الدول المنتجة للبترول نسبة تجاوب ب100% او اكثر".

اما بخصوص تجديد محتمل لاتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب بعد مارس 2018ي لم يتطرق البيان بوضوح إلى هذه الإمكانية و لكنه ذكر بان "كل الخيارات واردة من اجل التاكد ان المساعي الرامية لاعادة توازن السوق تخدم الجميع".

و أبدت اللجنة تفاؤلها بشأن استئناف الطلب العالمي على الخامي مذكرة بأن آخر المعطيات أكدت أن نمو الطلب على المستوى الدولي فاق التوقعات في الوقت الراهن و يرتقب أن تكون "أقوى" في 2018.

و جاء في البيان أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب سجلت التطور الأخير للسوق و عبرت عن ثقتها في أن سوق النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو أهداف إعلان التعاون (أوبيب-خارج الأوبيب)".

و شارك رئيس الأوبيبي وزير الطاقة السعوديي خالد الفالح في الاجتماع عبر الهاتف و جدد التزام بلده بإنجاح اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في منظمة الأوبيب.

لكنه جدد التأكيد على ضرورة مباشرة عمل اضافي من قبل الدول المشاركة من أجل التوصل إلى تجاوب تام.

كما "رحبت" اللجنة بالالتزام الايجابي للعراق و ليبيا و نيجريا في التعاون من أجل انجاح أهداف الاتفاق.

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة أسست بعد الندوة الوزارية ال171 للأوبيب المنعقدة في نوفمبر 2016 و اعلان التعاون الذي صدر خلال الاجتماع الوزاري المشترك للدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب المنعقد في ديسمبر 2016 بفيينا.

خلال اجتماع ديسمبر تعاونت 11 دولة منتجة غير عضو في منظمة الأوبيب مع 13 عضوا في المنظمة و ذلك للتشاور من أجل إعادة التوازن للسوق العالمية للنفط بتعديل الانتاج ب 8ر1 مليون برميل/يوم.

و أضاف البيان أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد بفيينا في 19 ديسمبر.