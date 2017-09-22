الرابطة المحترفة الأولى - الجولـة 4: فوز ثمين لمولودية وهران خارج الديار ونصر حسين داي يهزم شبيبة القبائل

الجولـة 4: فوز ثمين لمولودية وهران خارج الديار ونصر حسين داي يهزم شبيبة القبائل

تألقت مولودية وهران بعيدا عن قواعدها على حساب دفاع تاجنانت (0-1) في وقت فاز نصر حسين داي أمام شبيبة القبائل في افتتاح الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى"موبيليس"لكرة القدم هذا الجمعة.

وكانت المباراة تتجه إلى التعادل الأبيض، لكن فريفر كان له كلام أخر موقعا هدف الفوز لفريقه في الوقت بدل الضائع (90+1) من عمر اللقاء ليسمح للمولودية الوهرانية بالارتقاء مؤقتا إلى المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط ، فيما يبقى دفاع تاجنانت في الصف السادس (5 نقاط) مسجلا الانهزام الأول في الموسم على أرضه.

من جهته ، تمكن نصر حسين داي من الابتعاد عن المنظقة الحمراء بفضل الفوز الصعب أمام شبيبة القبائل بملعب 20 أوت.

وكانت الشبيبة القبائلية السباقة في الوصول إلى الشباك بهدف بن علجية في الدقيقة (24)، لكن قاسمي عدل من ضربة جزاء (36). خلال الشوط الثاني ترجم العاصميون سيطرتهم الميدانية ليوقعوا الإصابة الثانية باقدام شرفاوي (73) مستغلا خروجا موفقا من الحارس القبائلي.

هدف وحيد من الملالي في بداية المباراة (4) مكن نادي بارادو من تحقيق الأهم أمام اتحاد البليدة (1-0) والالتحاق مؤقتا في المركز الثاني بوفاق سطيف و شبيبة الساورة ومولودية وهران برصيد 7 نقط.

وتتواصل الجولة الرابعة غدا السبت بإجراء ثلاث مباريات تنطلق كلها على الساعة 00ر17:اتحاد الحراش-شباب قسنطينة واتحاد بسكرة-شباب بلوزداد و وفاق سطيف-شبيبة الساورة.

وتختتم الجولة الرابعة يوم الثلاثاء 3 أكتوبر بإجراء مباراتي اتحاد بلعباس-اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر-اولمبي المدية.

النتائج الجزئية والترتيب :

الجمعة 22 سبتمبر :

دفاع تاجنانت - مولودية وهران 0 - 1

نصر حسين داي - شبيبة القبائل 2 - 1

نادي بارادو - اتحاد البليدة 1 - 0

السبت 23 سبتمبر :

ملعب 20 أوت : اتحاد الحراش - شباب قسنطينة (00ر17)

ملعب العالية : اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد (00ر17)

ملعب 8 ماي 45 : وفاق سطيف - شبيبة الساورة (00ر17)

الثلاثاء 3 أكتوبر :

ملعب 24 فيفري : اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر (00ر17)

ملعب عمر حمادي (بولوغين) : مولودية الجزائر - اولمبي المدية (00ر17)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 9 3

2. وفاق سطيف 7 3

--. شبيبة الساورة 7 3

--. مولودية وهران 7 4

--. نادي بارادو 7 4

6. شباب قسنطينة 6 3

7. دفاع تاجنانت 5 4

--. اتحاد الجزائر 5 3

--. شبيبة القبائل 5 4

--. نصر حسين داي 5 4

11. مولودية الجزائر 4 3

--. أولمبي المدية 4 3

13. اتحاد بلعباس 3 3

14. اتحاد بسكرة 0 3

--اتحاد البليدة 0 4

-- اتحاد الحراش 0 3.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية