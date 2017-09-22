تجديد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب: تأجيل المناقشات إلى شهر نوفمبر

أشار وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الجمعة بفيينا إلى أن المناقشات المتعلقة بتجديد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب القاضي بخفض إنتاج البترول الممتد إلى ما بعد مارس 2018 قد أجلت إلى شهر نوفمبر.

وصرح قيطوني عقب اختتام أشغال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب أن "الأمور بخير لأن البلدان احترمت الحصص بنسبة 116%.

وعليه لم نتطرق إلى إمكانية تجديد الاتفاق بعد مارس 2018 واجلنا مناقشة هذه المسألة لشهر نوفمبر المقبل".

وذكر الوزير انه ستتم مناقشة الاقتراحات في شهر نوفمبر المقبل حسب تطور سوق البترول.

وأكد السيد قيطوني في هذا السياق"الأمر يعتمد على تغيرات السوق إذ لا يمكننا أن نتكهن الآن ولكن في شهر نوفمبر ستتخذ القرارات".

وجدد الوزير التزام الجزائر باحترام الحصة المحددة في إطار الإتفاق وكذا "تقريب وجهات نظر البلدان المنتجة حينما يكون هناك اختلاف بغية الوصول إلى الحلول".

وسينعقد اجتماع اللجنة المشتركة في 29 نوفمبر بفييناعشية الاجتماع العادي ال173 لوزراء الدول الأعضاء في الأوبيب.

وكانت اللجنة قد عبرت ي خلال الاجتماع الخامس المنعقد اليوم الجمعة بالعاصمة النمساوية فيينا عن"ارتياحها"لنسبة التجاوب التي بلغت 116%.

وللتذكير فإن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب أنشئت عقب الاجتماع الوزاري ال171 لمنظمة الأوبيب في نوفمبر 2016 وإعلان التعاون خلال الاجتماع الوزاري المشترك للدول الأعضاء وغير الأعضاء المنعقد في ديسمبر 2016.

وكانت 11 دولة منتجة للبترول قد تعاونت مع 13 دولة عضو في الأوبيب في اجتماع ديسمبر من أجل خفض الإنتاج ب 8ر1 مليون برميل يوميا.

وتسهر اللجنة على تحقيق الأهداف عن طريق تنفيذ الالتزامات بخصوص إنتاج البترول في الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية