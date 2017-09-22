الجولة 4: جمعية عين مليلة وشبيبة سكيكدة يحلقان عاليا سريع غليزان يفاجئ شباب باتنة

تواصل جمعية عين مليلة وشبيبة سكيكدة التربع على صدارة ترتيب المحترفة الثانية"موبيليس"لكرة القدم بعد الفوز أمام شبيبة بجاية ووداد تلمسان بنفس النتيجة (1-0)، فيما عاد سريع غليزان بالزاد كاملا من تنقله لمواجهة شباب باتنة (2-3) لحساب الجولة الرابعة التي لعبت هذا الجمعة.

بعد تسجيلها العلامة الكاملة خلال الجولات الثلاث واصلت جمعية عين مليلة مسيرتها الموفقة لتبلغ النقطة 12 والضحية هاته المرة كانت شبيبة بجاية بهدف وقعه ديب منذ الدقيقة الخامسة.

وحذت شبيبة سكيكدة حذو جمعية عين مليلة التي تشاركها القمة، بتحقيقها الفوز ضد وداد تلمسان بإصابة حملت من الخزري في الدقيقة 23، في حين تبقى مولودية بجاية (10 نقاط) في الملاحقة بفضل الفوز الصعب المحقق أمام أمل بوسعادة (1-0) من ضربة جزاء سجلها بوشريط (77) في مباراة ميزها تضيع ضربة جزاء أخرى للمحلين من رحال في نهاية المرحلة الأولى (45+2).

الفوز الوحيد في الجولة خارج القواعد كان من نصيب سريع غليزان الذي هزم مضيفه شباب باتنة بنتيجة (2-3).

وتقدم المحليون في النتيجة مبكرا بإصابة من ضيف (2)، لكن الزوار عادوا سريعا بالتعديل عن طريق عقون (38) الذي منح أيضا التقدم لفريقه (49) قبل أن يحسم نمديل مصير الثلاث نقاط في الدقيقة (80). عودة الباتنيين جاءت متأخر بهدف سجله مباركي (90+2).

وحققت جمعية وهران الأهم بتغلبها على شباب أهلي برج بوعريريج بهدف وحيد حمل توقيع يوسف خوجة 45) ليرتقي أبناء المدينة الجديدة إلى المرتبة الرابعة برصيد 8 نقاط.

من جهتها فازت مولودية سعيدة على غالي معسكر بنتيجة (2-0) بهدفي حنطاط (45+1) وحكار (68)، فيما ألت المباراة بين مولودية العلمة و رائد القبة إلى التعادل الايجابي (1-1).

وافتتح العلميون باب التسجيل بهدف بولعنصر (53) راد عليه سريع بومعيزة (59) لفائدة الرائد.

في المباراة الأخيرة للجولة فازت جمعية الشلف على شباب عين الفكرون بهدف وحيد من إمضاء بعوش في الدقيقة 80.

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النتائج الكاملة والترتيب:

شباب باتنة - سريع غليزان 2 - 3

شبيبة سكيكدة - وداد تلمسان 1 - 0

مولودية سعيدة - غالي معسكر 2 - 0

مولودية العلمة - رائد القبة 1 - 1

جمعية عين مليلة - شبيبة بجاية 1 - 0

جمعية وهران - ش.ا. برج بوعريرج 1 - 0

جمعية الشلف - شباب عين الفكرون 1 - 0

مولودية بجاية - أمل بوسعادة 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة سكيكدة 12 4

-- جمعية عين مليلة 12 4

3. مولودية بجاية 10 4

4. جمعية وهران 8 4

--. أولمبي الشلف 8 4

--. شبيبة بجاية 7 4

7. مولودية سعيدة 6 4

8. شباب باتنة 5 4

--. سريع غليزان 5 4

10. أهلي برج بوعريريج 4 4

--. مولودية العلمة 4 4

12. رائد القبة 2 4

13. ش.عين الفكرون 1 4

--.غالي معسكر 1 4

--.وداد تلمسان 1 4

-- أمل بوسعادة 1 4.