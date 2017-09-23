أكثر من 70 مؤسسة تشارك في الصالون الدولي للبناء و التسيير الحضري أكتوبر القادم بوهران

تشارك أكثر من 70 مؤسسة جزائرية و أجنبية في فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للبناء والتسيير الحضري من 9 إلى 12 أكتوبر القادم بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران حسبما علم اليوم السبت لدى المنظمين.

و من بين الشركات المشاركة يوجد حوالي عشرة أجنبية من كل من إيطاليا و فرنسا و اسبانيا و تونس و غيرها حسبما ذكره مسعودان طارق محافظ هذه التظاهرة.

وسيجمع الصالون مؤسسات تنشط في عدة مجالات على غرار الأشغال الكبرى والتزيين والنجارة والتأثيث الحضري و الإنارة العمومية والإشارات الحضرية والمساحات الخضراء و الطاقة و غيرها.

وسيكون هذا الحدث "فضاء هاما" للعارضين الجزائريين لإظهار مهاراتهم و إلمامهم بهذا القطاع الاستراتيجي من جهة وتعزيز هذه المهارات من خلال الاحتكاك واللقاءات الثنائية مع الشركات الأجنبية التي تمتلك معايير عالمية.

ويكمن الهدف الأساسي من هذا الصالون الذي يدوم أربعة أيام في دعم الشركات الجزائرية المختصة في إنتاج مواد البناء والخدمات المتصلة من أجل تمكينها من تطوير أنشطتها على المدى الطويل وتطوير وتشجيع المنتج الوطني في مجال البناء والتسيير الحضري بغية مساعدة الشركات على بيع و تصدير منتجاتها كما أشير إليه.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم في إطار هذه التظاهرة أيام مهنية من تنشيط خبراء ستتمحور حول الموضوع العام للصالون بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات متعلقة بالقطاع.