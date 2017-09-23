الكشف عن مخبأين يحويان كمية من الذخيرة بالجلفة و تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بعين الدفلى

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالجلفة، أمس الجمعة، مخبأين يحويان كمية من الذخيرة، فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلتين تقليديتي الصنع بعين الدفلى،حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني هذا السبت في بيان لها.

وجاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالجلفة بالناحية العسكرية الأولى ي يوم 22 سبتمبر 2017، مخبأين يحويان كمية من الذخيرة، فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلتين تقليديتي الصنع بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى".

ومن جهة أخرى، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة"أوقف عناصر الدرك الوطني بالبويرة بالناحية العسكرية الأولى (03) تجار أسلحة وحجزوا مسدسا آليا وبندقية وسلاح ناري ، إضافة إلى كمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات في حين أوقف حرس الحدود تاجر مخدرات بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، بحوزته (23) كيلوغرام من الكيف المعالج"، يضيف المصدر ذاته.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية