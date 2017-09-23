وزارة التربية الوطنية تعلن عن رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2017 /2018 وموعد الدخول المدرسي للموسم 2018/ 2019

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة العطل المدرسية للموسم الدراسي 2017/ 2018 والدخول المدرسي للموسم الدراسي 2018/ 2019،حسب ما جاء في بيان للوزارة هذا السبت .

فقد حددت الوزارة عطلة الخريف من 31 أكتوبر 2017 إلى غاية 05 نوفمبر 2017 وعطلة الشتاء من 21 ديسمبر 2017 إلى غاية 07 جانفي 2018 وعطلة الربيع من 15 مارس 2018 إلى غاية 01 أبريل 2018، فيما تم تحديد عطلة الصيف ابتداء من 04 جويلية 2018، حسب ذات المصدر.

أما بالنسبة لإدرايي القطاع فإن عطلة الصيف لا تبدأ إلا بعد الانتهاء من العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، حيث حددتها الوزارة كما يلي: المنطقة الأولى والثانية تبدأن عطلتهما الصيفية يوم الخميس 19 جويلية 2018 مساء، في حين حددت العطلة الصيفية بالنسبة لإداري المنطقة الثالثة في 12 جويلية 2018 مساء، يضيف بيان الوزارة.

وفيما يتعلق بالدخول المدرسي للسنة الدراسية 2018/ 2019 فقد ذكرت الوزارة بأنه سيكون يوم الأحد 19 أوت 2018 بالنسبة للإدارة المركزية ويوم الأحد 26 أوت 2018 بالنسبة للإدارة المحلية و 02 سبتمبر 2018 بالنسبة للمعلمين والأستاذة ويوم الأربعاء 05 سبتمبر 2018 بالنسبة للتلاميذ .

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية