الانتخابات المحلية : انقضاء الأجل المحدد لإيداع قوائم المترشحين هذا الأحد على الساعة منتصف الليل

ينقضي الأجل المحدد لإيداع قوائم الترشحات على مستوى الولايات في إطار انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية (23 نوفمبر) هذا الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليلي وفقا لما تنص عليه الأحكام التنظيمية السارية.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد أنهت يوم الخميس الفارط إلى علم الأحزاب السياسية وقوائم المترشحين الأحرار بأن "الفترة المخصصة لإيداع قوائم المترشحين على مستوى الولايات ستنتهي يوم الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليل".

وذكر ذات المصدر أنه"في إطار انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 23 نوفمبر 2017 وعملا بأحكام المادة 74 من القانون العضوي رقم16-10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن الأجل المخصص لإيداع قوائم المترشحين ينتهي ستين (60) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع".

من جهة أخرى كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد ذكرت الأحزاب السياسية الراغبة في تشكيل تحالفاتي بالأحكام التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.

في هذا الصدد أوضحت الوزارة أنه في حالة تشكيل تحالف بين حزبين سياسيين فأكثر،"يؤسس هذا التحالف من طرف المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية المشكلة له، ويكون هذا التحالف ذو طابع وطني".

غير أنه يمكن لهذه الأحزاب تقديم قوائم مترشحين بشكل فردي و يكون ذلك على مستوى الدوائر الانتخابية التابعة لنفس الولاية (سواء كانت بلدية أو ولائية) التي لم تشارك فيها باسم التحالف الوطني.

وأضافت الوزارة أنه"يتم إيداع قوائم المترشحين على مستوى نفس الولاية (مجمل الدوائر الانتخابية البلدية أو الولائية)، أما بصفة تحالف وطني أوبصفة انفرادية من قبل الأحزاب السياسية المشكلة له".

ودعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى"إبلاغ مصالحها بالوثيقة الثبوتية لتأسيس التحالف الوطني ممضاة من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية و ذلك قبل إيداع قوائم المترشحين لأجل نشرها والعمل بها على مستوى الولايات".

وبخصوص تسجيل الناخبين تحسبا للانتخابات المحلية المقبلة تم تسجيل 691.727 ناخب جديد خلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية حسب ما أكده المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم لخضر عمارة.

وأبرز ذات المسؤول خلال ندوة صحفية أن"عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي امتدت من 30 أغسطس إلى غاية 13 سبتمبر تضمنت 691.727 ناخب جديد منهم 49.170 بلغوا سن الـ 18 و 210.579 ناخب غيروا مقر سكناهم بالإضافة إلى 412.774 بلغوا السن القانونية ولم يسبق لهم التسجيل".

وأكد المتحدث أن العملية مكنت من شطب 360.291 شخصا منهم 63.725 متوفي و 118.031 ممن سجلوا أنفسهم في العديد من البلديات، إضافة إلى 173.186 شخصا غيروا مقر سكناهم و 1.278 آخرين فقدوا صفة الناخب.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية