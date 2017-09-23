الجولة 4 : وفاق سطيف يلتحق بشباب بلوزداد في ريادة الترتيب والحراش وبسكرة يحصدان أول نقطة في رصيدهما

التحق فريق وفاق سطيف بشباب بلوزداد في صدارة ترتيب البطولة الوطنية، بعدما تفوق على ضيفه شبيبة الساورة بنتيجة (2-0)، بينما عاد الشباب بنقطة التعادل من تنقله لمواجهة اتحاد بسكرة (1-1)، لحساب الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، كما عرفت هذه الجولة تسجيل كل من اتحاد الحراش واتحاد بسكرة لنقطتهما الأولى منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي.

وتمكن وفاق سطيف حامل اللقب من الفوز بفضل ثنائية القائد عبد المومن جابو في الدقيقة (27)، وأمقران عند الدقيقة (43)، في حين ضيع"نسور بشار"فرصة العودة ولو بنقطة واحدة من تنقلهم إلى الهضاب العليا، بعدما ضيع كل من بورديم ويحي شريف لضربتي جزاء عند الدقيقة (41) و(60)، على التوالي. ليلتحق بذلك أشبال المدرب ماضوي، بالمركز الأول برصيد 10 نقاط رفقة شباب بلوزداد، العائد بنقطة التعادل من ملعب مضيفه الصاعد الجديد اتحاد بسكرة (0-0)، هذا الأخير حقق بدوره أول نقطة له منذ بداية البطولة، في مقابلة كانت قد تكون لصالحه لولا تضييع مدافعه ملولي لضربة جزاء في الدقيقة (52).

نفس الأمر بالنسبة لاتحاد الحراش الذي تمكن من افتكاك أول نقطة في رصيده هذا الموسم، عندما تعادل إيجابيا أمام ضيفه شباب قسنطينة (1-1) الذي يصل إلى النقطة السابعة ويتمركز في المرتبة الثالثة مناصفة مع شبيبة الساورة، مولودية وهران ونادي بارادو.

وفي أسفل الترتيب يبقى فريق اتحاد البليدة أخيرا بدون رصيد بعد كسب اتحاد بسكرة واتحاد الحراش نقطة من شأنها تحفيزهما من أجل الاستفاقة والعودة بقوة خلال الجولات القادمة.

وتألقت مولودية وهران يوم الجمعة، عند افتتاح هذه الجولة الرابعة، بعيدا عن قواعدها على حساب دفاع تاجنانت (0-1) في وقت فاز نصر حسين داي أمام شبيبة القبائل 2-1.

وكانت المباراة تتجه إلى التعادل الأبيض،لكن فريفر كان له كلام أخر موقعا هدف الفوز لفريقه في الوقت بدل الضائع (90+1) من عمر اللقاء ليسمح للمولودية الوهرانية بالارتقاء مؤقتا إلى المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط ، فيما يبقى دفاع تاجنانت في الصف السادس (5 نقاط) مسجلا الانهزام الأول في الموسم على أرضه.

من جهته، تمكن نصر حسين داي من الابتعاد عن المنطقة الحمراء بفضل الفوز الصعب أمام شبيبة القبائل بملعب 20 أوت.

وكانت الشبيبة القبائلية السباقة في الوصول إلى الشباك بهدف بن علجية في الدقيقة (24)،لكن قاسمي عدل من ضربة جزاء (36). خلال الشوط الثاني ترجم العاصميون سيطرتهم الميدانية ليوقعوا الإصابة الثانية بإقدام شرفاوي (73) مستغلا خروجا غبر موفق من الحارس القبائلي.

هدف وحيد من الملالي في بداية المباراة (4) مكن نادي بارادو من تحقيق الأهم أمام اتحاد البليدة (1-0) والالتحاق بالمركز الثالث مع شبيبة الساورة، مولودية وهران وشباب قسنطينة برصيد 7 نقاط.

وتختتم الجولة الرابعة يوم الثلاثاء 3 أكتوبر بإجراء مباراتي اتحاد بلعباس-اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر-اولمبي المدية.

النتائج الجزئية والترتيب:

الجمعة 22 سبتمبر:

دفاع تاجنانت - مولودية وهران 0 - 1

نصر حسين داي - شبيبة القبائل 2 - 1

نادي بارادو - اتحاد البليدة 1 - 0

السبت 23 سبتمبر:

اتحاد الحراش - شباب قسنطينة 1 - 1

اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد 0 - 0

وفاق سطيف - شبيبة الساورة 2 - 0

الثلاثاء 3 أكتوبر:

ملعب 24 فيفري : اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر (00ر17)

ملعب عمر حمادي (بولوغين) : مولودية الجزائر - اولمبي المدية (00ر18)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 10 4

--. وفاق سطيف 10 4

3. شبيبة الساورة 7 4

--. مولودية وهران 7 4

--. نادي بارادو 7 4

--. شباب قسنطينة 7 4

7. دفاع تاجنانت 5 4

--. اتحاد الجزائر 5 3

--. شبيبة القبائل 5 4

--. نصر حسين داي 5 4

11. مولودية الجزائر 4 3

--. أولمبي المدية 4 3

13. اتحاد بلعباس 3 3

14. اتحاد بسكرة 1 4

--. اتحاد الحراش 1 4

16. اتحاد البليدة 0 4.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية