رابطة أبطال إفريقيا/اتحاد الجزائر- فيروفياريو دي بيرا /الدور ربع النهائي : اتحاد الجزائر يتأهل إلى نصف النهائي

23/09/2017 - 21:19

تأهل فريق اتحاد الجزائر إلى الدور نصف  النهائي من كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل مع ضيفيه فيروفيارو دي بيرا (الموزمبيق) (0-0)،هذا السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي لحساب إياب الدور ربع النهائي من المنافسة.

تأهل الاتحاد إلى المربع الذهبي، جاء بفضل الهدف الذي سجله المهاجم أسامة  درفلو (1-1)، يوم السبت الماضي في لقاء الذهاب بمدينة بيرا (الموزمبيق).

وسيواجه"أبناء سوسطارة"في نصف النهائي،الفائز من مباراة حامل اللقب  ماميلوديصانداونص(جنوب إفريقيا) والوداد البيضاوي (المغرب)،التي تجري سهرة السبت في مدينة الدار البيضاء المغربية،حيث فاز صانداونص في مقابلة الذهاب (1-0).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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