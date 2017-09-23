الجيش السوري يحرر قريتين"بدير الزور"من سيطرة"داعش"

أفادت مصادر سورية هذا السبت أن قوات الجيش السوري"تمكنت من تحرير قريتي /معدان عتيق/ و/مظلوم/ بمحافظة /دير الزور/ من سيطرة تنظيم ما يسمى ب"الدولة الإسلامية"/داعش/.

وقالت هذه المصادر- وفقا لقناة ( روسيا اليوم )/ السبت / -"إن عمليات تحرير قرية /معدان عتيق/ في ريف /دير الزور/ الغربي أسفرت عن تصفية العديد من المسلحين، وتدمير آليات وعتاد لهم"، مؤكدة أن وحدات من الجيش"تواصل تقدمها باتجاه مدينة /معدان/، أكبر معاقل"داعش"في ريف /الرقة/ الشرقي قرب الحدود الإدارية بين المحافظتين".

وأضافت أن القوات الحكومية "تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على قرية /مظلوم/، وكذلك على بلدة/خشام/،جراء اشتباكات عنيفة مع"داعش"سقط فيها العديد من المسلحين بين قتلى وجرحى".

وأوضحت، أن"سلاح الجو دمر مواقع محصنة وخطوط إمداد لتنظيم داعش في قريتي خشام وحطلة ومنطقة حويجة صكر وأحياء الحويقة والجبيلة والعرضي وكنامات، بينما دمرت وحدة من الجيش سيارتين للمسلحين على الطريق العام"إصلاح- موحسن"بريف دير الزور الشرقي"

وفي سياق متصل أعلنت قوات سوريا الديمقراطية"قسد"أنها تمكنت من السيطرة على حي"الفردوس"وسط مدينة "الرقة"، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم "داعش".

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت عن مصادر بقوات"سوريا الديمقراطية"، قولها، إن القوات "تمكنت من تحرير عدد من المدنيين والاستيلاء على أسلحة وذخيرة خلفها التنظيم في المنطقة".

وكان المرصد قد أعلن مؤخرا أن قوات"سوريا الديمقراطية"سيطرت على 90% من مساحة مدينة"الرقة"في شمال سوريا، مشيرا إلى أن القتال"لا يزال متواصلا ضد تنظيم "داعش"الذي يتحصن في المساحة المتبقية من المدينة".

المصدر : واج