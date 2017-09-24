وفاة 5 أشخاص في حوادث مرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

24/09/2017 - 12:05

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 5 حوادث مرور الأكثر دموية سجلتها مصالح الحماية المدنية خلال الفترة بين الـ 23 والـ24 سبتمبر 2017، حسب ما أفاد به بيان هذا الأحد لذات 
المصالح.
وكانت أثقل حصيلة لهذه الحوادث قد سجلتها مصالح الحماية المدنية-يضيف ذات المصدر-على مستوى ولاية قسنطينة وذلك بوفاة شخصين على إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 20 بالمكان المسمى منطقة بوكابوس ببلدية عين عبيد.
كما قامت نفس المصالح وبنفس الولاية بالتدخل من أجل نقل الى المستشفى المحلي شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 40 سنة متوفي مختنق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مسخن حمام بالمكان المسمى حي عبد الحفيظ بوسوف.

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