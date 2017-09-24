تسجيل قرابة 5 ملايين مسافر عبر النقاط الحدودية للوطن خلال صائفة 2017

ارتفع عدد المسافرين العابرين للنقاط الحدودية بالجزائر بـ 17,21% خلال صائفة 2017 حيث بلغ 4.924.626 مسافر, حسب ما أوضحه الأحد مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وخلال ندوة صحفية نظمت بالمدرسة الوطنية للشرطة (علي تونسي) , خصصت لتقديم حصيلة نشاط المديرية خلال موسم اصطياف سنة 2017 , أوضح نائب مدير الشرطة الحدودية عميد أول للشرطة سي سالم يوسف,أن مصالح شرطة الحدود البرية والبحرية والجوية التابعة للأمن الوطني, سجلت خلال موسم الاصطياف لسنة 2017 ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية في عدد المسافرين الذين دخلوا و خرجوا من التراب الوطني, حيث "تم إحصاء 4.924.626 مسافر مقابل 4.201.398 مسافر تم إحصاؤهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية".

و يتبين من الحصيلة أن حركة العبور عبر مختلف النقاط الحدودية خلال هذه السنة, شهدت ارتفاعا قدر ب 723.228 مسافرا إضافيا مقارنة بموسم الاصطياف للسنة الماضية, أي بزيادة قدراها ,17,21 بالمئة.

و أوضح السيد سي سالم أن العدد الإجمالي للمسافرين العابرين لمختلف النقاط الحدودية خلال هذه الصائفة يتوزع بين 4.041.693 مسافر جزائري 882.933 أجنبي.

وفي ذات الشأن , بلغت نسبة الحركة الحدودية الجوية 49,33% من مجمل الحركة الإجمالية تليها الحركة الحدودية البرية ب 44,34 % ثم الحركة الحدودية البحرية ب 06,46 % .

و بخصوص , الحركة الحدودية مع الجمهورية التونسية , تم تسيل ارتفاع في عدد المسافرين على مستوى الحدود الجزائرية التونسية بنسبة 36,36% مقارنة بالسنة المنصرمة حيث بلغ عدد المسافرين للسنة الحالية 2.175.910 مسافر منهم 1.685.036 وطنيين و 490.874 أجانب , مقابل إحصاء 1.595.662 مسافر صائفة 2016.

كما سجلت ذات المصالح ,2.582 رعية جزائرية محل إجراءات طرد و إرجاع و اقتياد إلى الحدود من خارج التراب الوطني ,في حين تم إحصاء 1.258 رعية أجنبية كانت محل إبعاد إلى خارج التراب الوطني.

من جهتها, راقبت الفرق المبحرة لشرطة الحدود 108.494 مسافر و 33.756 مركبة خلال رحلات العودة القادمة من مختلف الوجهات الأوروبية على متن البواخر الحاملة للراية الجزائرية.

وفيما يتعلق بالحركة الحدودية للمركبات, راقبت مصالح شرطة الحدود 566.623 مركبة خلال صائفة 2017 منها 313.800 وطنية و 252.823 أجنبية , مقابل مراقبة 499.610 مركبة خلال نفس الفترة من السنة الماضية, بمعدل ارتفاع قدره 13,41%.

وبالمناسبة , قدم عميد أول للشرطة سي سالم,إحصائيات حول الحركة الحدودية للحجاج موسم 2017 الذي تزامن مع موسم الاصطياف, حيث راقبت و رافقت ذات المصالح 36.445 حاج توجهوا إلى البقاع المقدسة خلال الفترة الممتدة من 6 أغسطس إلى 19 سبتمبر 2017 وذلك من خلال معالجة 121 رحلة جوية.

وفي موضوع آخر, بتعلق بالقضايا المعالجة خلال صائفة 2017, ذكر عميد أول للشرطة سي سالم أنه تم معالجة 2.565 قضية , تتعلق خاصة بالتزوير و استعمال المزور( 207قضية) وكذا (193 قضية) قضية تخص تنفيذ أوامر قضائية و قرارات إدارية, حيث تورط في مجمل القضايا المعالجة 2.593 شخص , مقابل تسجيل 1.117 قضية خلال السنة المنصرمة .

جدير بالذكر أن مصالح شرطة الحدود سخرت12.000 شرطي خلال صائفة 2017 منهم 1.000 شرطي بالمراكز الحدودية المتاخمة للحدود التونسية,كما اتخذت جملة من التسهيلات ووضعت حيز الخدمة للنظام الجزائري الجديد للمراقبة الحدودية.