تسجيل قرابة 200 مشارك في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أعلنت وزارة الاتصال هذا الأحد في بيان لها أن لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف اختتمت عملية الترشحات باستلام 194 ملف في جميع المجالات المحددة في نظام الجائزة.

وأعربت اللجنة عن "ارتياحها التام للإقبال على هذه الجائزة من خلال عدد الترشحات والذي يعكس مشاركة أكبر مقارنة بالطبعات السابقة".

وتواصل اللجنة التي شكلت مجموعتين فرعيتين تتكفل الأولى بالصحافة المكتوبة و الصورة و الثانية بالسمعي البصري و المضامين متعددة الوسائط "دراسة الأعمال و تقييمها".

وأضاف ذات المصدر أن اللجنة "تبقى مجندة إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية و أسماء الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في اليوم المقرر أي سهرة 22 أكتوبر 2017 بمناسبة اليوم الوطني للصحافة".