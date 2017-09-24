الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يعلم الفلاحين أن 30 سبتمبر هو أخر اجل من اجل دفع اشتراكاتهم

اتخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء إجراءات جديدة تجاه الفلاحين الذين لم يصرحوا بنشاطهم أو أولائك الذين لم يسددوا اشتراكاتهم بعد بحسب ما جاء هذا الأحد في بيان للصندوق.

ويعلم الصندوق في بيانه أن آخر أجل لدفع الاشتراك السنوي بالنسبة للفلاحين حدد بيوم 30 سبتمبر الجاري ، مذكرا في ذات الوقت بالإجراءات الجديدة التي يمكنهم الاستفادة منها من بينها --كما ذكر المصدر-"إمكانية لدفع بالتقسيط بما يتلاءم والوضعية المالية للفلاح والمساعد العائلي (أي أقرباء الذين يشتغلون معه)".

وأضاف ذات البيان أن من بين الإجراءات المتخذة"إعفاءات بنسبة 20 % و100 % في زيادات وعقوبات التأخير- بعد موافقة لجنة الطعون- لفائدة الفلاحين والمساعدين العائليين الذين يلتزمون بتسوية وتسديد سنوات العمل التي لم يدفعوا خلالها الاشتراك،"بالإضافة إلى"استفادة أفراد العائلة المساعدين أو العاملين مع الفلاح من مزايا الضمان الاجتماعي بنفس مزايا الفلاح"يفضلا عن"الاستفادة من بطاقة الشفاء وكافة الامتيازات التي يوفرها الصندوق للمؤمن ولذوي الحقوق".

وفي هذا السياق وجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء نداء للفلاحين حاثا إياهم بعدم تضييع الفرصة والإسراع إلى وكالات الصندوق القريبة منهم من أجل تسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي، والاستفادة من التغطية الاجتماعية لهم ولعائلتهم ي معلنا بان وكالات الصندوق تبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع إلى غاية يوم السبت 30 سبتمبر القادم.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية