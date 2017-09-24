الانتخابات المحلية : انقضاء الأجل المحدد لإيداع قوائم المترشحين

انقضىت، هذه الليلة، الأجل المحدد لإيداع قوائم الترشحات على مستوى الولايات في إطار انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية (23 نوفمبر) هذا الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليل وفقا لما تنص عليه الأحكام التنظيمية السارية.

وأودعت مختلف التشكيلات السياسية قوائم مترشيحها على مستوى الولايات، على غرار حزب الكرامة وحركة مجتمع السلم. حيث أكد رئيس حزب الكرامة، محمد بن حمو، أن حزبه تقدم بقوائم الترشحات في 600 بلدية وأكثر من 30 ولاية، فيما أكد رئيس حمس، عبد المجيد مناصرة أن حركته متواجدة في 800 بلدية وجميع ولايات الوطن.

هذا وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد أنهت يوم الخميس الفارط إلى علم الأحزاب السياسية وقوائم المترشحين الأحرار بأن "الفترة المخصصة لإيداع قوائم المترشحين على مستوى الولايات ستنتهي يوم الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليل".

وذكر ذات المصدر أنه"في إطار انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 23 نوفمبر 2017 وعملا بأحكام المادة 74 من القانون العضوي رقم16-10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن الأجل المخصص لإيداع قوائم المترشحين ينتهي ستين (60) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع".

من جهة أخرى كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد ذكرت الأحزاب السياسية الراغبة في تشكيل تحالفاتي بالأحكام التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.

في هذا الصدد أوضحت الوزارة أنه في حالة تشكيل تحالف بين حزبين سياسيين فأكثر،"يؤسس هذا التحالف من طرف المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية المشكلة له، ويكون هذا التحالف ذو طابع وطني".

غير أنه يمكن لهذه الأحزاب تقديم قوائم مترشحين بشكل فردي و يكون ذلك على مستوى الدوائر الانتخابية التابعة لنفس الولاية (سواء كانت بلدية أو ولائية) التي لم تشارك فيها باسم التحالف الوطني.

وأضافت الوزارة أنه"يتم إيداع قوائم المترشحين على مستوى نفس الولاية (مجمل الدوائر الانتخابية البلدية أو الولائية)، أما بصفة تحالف وطني أوبصفة انفرادية من قبل الأحزاب السياسية المشكلة له".

ودعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى"إبلاغ مصالحها بالوثيقة الثبوتية لتأسيس التحالف الوطني ممضاة من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية و ذلك قبل إيداع قوائم المترشحين لأجل نشرها والعمل بها على مستوى الولايات".