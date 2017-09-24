كأس الكونفدرالية الإفريقية /الدور ربع النهائي إياب/ : إقصاء مولودية الجزائر على يد النادي الإفريقي (0-2)

أقصي فريق مولودية الجزائر من الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إثر انهزامه أمام النادي الإفريقي التونسي (0-2 / الشوط الأول 0-1)، سهرة هذا الأحد بملعب رادس (تونس)،لحساب مباراة الإياب.

وسجل هدفي المقابلة كل من معتز زمزمي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة (21) وصابر خليفة في الدقيقة (82) لصالح النادي الإفريقي.

وقد تفوقت مولودية الجزائر في مباراة الذهاب بنتيجة (1-0)، بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر).

وسيواجه النادي الإفريقي (تونس)، في الدور نصف النهائي فريق سوبر سبور (جنوب إفريقيا) الذي تأهل يوم السبت إلى المربع الذهبي،على حساب زيسكو يونايتد (زامبيا).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية