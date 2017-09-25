أويحيى يؤكد تمسك الحكومة بتنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى هذا الاثنين تمسك الحكومة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "روحا ونصا"، مشددا أنه لا جدال حول نجاح هذا المسعى الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و صادق علية الشعب الجزائري في 2005.

وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة قال أويحيى "أؤكد باسم الحكومة تمسكنا بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية روحا و نصا" مشيرا إلى أنه "لا جدال حول نجاح المصالحة الوطنية حتى و إن كانت في البداية، و هذا امر طبيعي، مصدر تخوف و قلق في أوساط المجتمع لكن بعد ذلك تم اثبات جدية هذا الخيار بعودة السلم في البلاد".

وأوضح الوزير الأول أن النموذج الجزائري للمصالحة الوطنية "اصبح موضوعا يستقطب اهتمام العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تريد ان تستلهم من هذه التجربة".

وبالمناسبة، وجه أويحيى باسم الحكومة "نداء إلى أبنائنا الضالين الذين ما زالوا في صفوف الجماعات الإرهابية للتخلي عن جريمة الإرهاب والعودة إلى أوساط شعبهم وحضن عائلاتهم", مضيفا أنه في "حال عدم الاستجابة لهذا النداء يطول الزمان أو يقصر ستقضي الدولة عليهم بالقوة أو يتم تقديمهم أمام العدالة و يكون العقاب شديدا بقوة القانون".

وتابع قائلا :"أملي أن يتم الإصغاء لهذا النداء وأن يعود هؤلاء الإرهابيون إلى جادة الصواب و يلحقوا بالآلاف من أبناء الجزائر الذين كانوا بالأمس في صفوف الإرهاب".

كما أبرز الوزير الأول أن مسعى المصالحة الوطنية" يستخلص منه درسان الأول هو ضرورة توحيد الصف الوطني عندما يتعلق الأمر بتحديات حيوية للأمة والدولة و الثاني كم هي غالية استقلالية القرار في البلاد عندما يتعلق الأمر بتحمل التحديات التي ترهن مستقبل البلاد"، مؤكدا أن الجزائر "اليوم مثل الأمس تبقى في حاجة إلى استقلالية القرار وإلى وحدة الصف لمواجهة التحديات المعاصرة".

ولفت إلى أن الحكومة أتت بمخطط عملها "في ظرف دولي يشهد أزمات و صراعات"، مضيفا أن الازمة في مالي و في ليبيا "تساهم في انتشار الارهاب و الجريمة العابرة للحدود التي بنفسها تغدي الارهاب".

وتابع في نفس السياق قائلا: "الحمد لله في هذا المحيط الجغرافي المقلق تستمر الجزائر في الحفاظ على امنها و استقرارها و سلامتها الترابية بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي و قوات الامن الأخرى التي تدفع فاتورة التضحيات الجسام"، متوجها بالتحية والتنويه لأفراد هذه الهيئات الأمنية.

بالمناسبة، أكد أويحيى استعداد الحكومة لتقديم كل المساعدات الضرورية لهذه الهيئات لأداء مهمتها.