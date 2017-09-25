بدء الاستفتاء في إقليم كردستان شمال العراق

فتحت مراكز الاقتراح في مدن وبلدات اقليم كردستان شمال العراق صباح هذا الاثنين أمام الناخبين للادلاء بأصواتهم لتحديد مستقبل الاقليم.

وقال كنعان ماربين مدير مركز حموراب في عين كاوة شمال اربيل "حسب التوجيهات والتعليمات الصادرة إلينا سمحنا لموظفي المركز بالإدلاء بأصواتهم في الساعة السابعة والنصف فيما فتحنا ابواب المركز أمام المقترعين في الساعة الثامنة صباحا".

ويشمل الاستفتاء محافظات الاقليم (اربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة) والمناطق المتنازع ليها مع حكومة بغداد واهما محافظة كركوك الغنية بالنفطي ويحق لأكثر من خمسة ملايين ناخب المشاركة في هذا الاستفتاء الذي سيجري في 2000 مركز اقتراع بحيث سيجيب المشاركون في الاستفتاء بنعم أو لا على سؤال "هل تريد إقليم كردستان والمناطق الكردية خارج إدارة الإقليم أن تصبح دولة مستقلة".

وأدلى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اليوم بصوته في استفتاء انفصال الإقليم عن العراق.

هذا وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء والاعتراف بنتائجه وتصفه بانه غير دستوري وهو احادي الجانب كما ترفضه كل من إيران وتركيا اللتان تؤكدان دعمهما للحكومة العراقية في الحفاظ على وحدة العراق.

وتعارض الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا إجراء الاستفتاء في هذا التوقيت خشية زعزعة استقرار العراق لأنه يخوض حربا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.