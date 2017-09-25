الفاف تجدد الثقة في الكاراز حتى نهاية تصفيات مونديال روسيا 2018

جدد المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) الثقة في الطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة الناخب الوطني لوكاس الكاراز إلى غاية نهاية تصفيات مونديال روسيا 2018.

وخرج المكتب الفيدرالي في اجتماعه المنعقد أمس الأحد بمقر الفاف بهذا القرارالذي كشف عنه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي لدى نزوله ضيفا على برنامج "منبر الكرة للقناة الإذاعية الاولى"، و من أهم القرارات التي تمخضت عن الاجتماع مطالبة الرابطة المحترفة إلغاء المباريات المبرمجة عن الجولة الـ6 المقررة يوم الـ7اكتوبر القادم والتي تتزامن مع لقاء المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني بالعاصمة ياوندي ضمن تصفيات الجولة الـ5 لمونديال روسيا 2018.

وفي ذات السياق تم تنصيب بشير ولد زميرلي رئيسا للجنة تنظيم ومتابعة المنتخب الوطني وإعادة تنصيب مسعود كوسة رئيسا للجنة الفدرالية للتحكيم و تنصيب نورالدين باكيري على رأس لجنة كأس الجمهورية خلفا لعلي مالك.

المصدر : الاذاعة الجزائرية