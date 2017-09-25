انعقاد الاجتماع الـ4 للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية بالجزائر

ينعقد هذا الاثنين الاجتماع الرابع للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية بالجزائر العاصمة تحت رئاسة الأمينين العامين لوزارتي شؤون خارجية البلدين نورالدين عيادي و موريس قوردو مونتان.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية فإن هذه الآلية الثنائية للتشاورالتي تم تشكيلها بمناسبة التوقيع على اتفاقية انشاء اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى بالجزائر العاصمة شهر ديسمبر 2013 تندرج في اطار انتظام تبادل الزيارات بين البلدين والارادة المشتركة في اقامة تعاون قوي و متنوع و شراكة استثنائية.

وخلص بيان الوزارة إلى أن "الجانبين ستكون لهما الفرصة لإجراء حوصلة حول التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ،و ذلك في إطارالتحضير للمواعيد الثنائية المقبلة بين الجزائر و فرنسا سيما انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية واللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية.