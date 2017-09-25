رخروخ للإذاعة: إعتماد التمويل غير التقليدي يندرج في إطار الإستثمار

أكد رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ أن إعتماد الحكومة على خيار التمويل غير التقليدي يندرج في إطار الإستثمار بعيدا عن الإستهلاك.

وأوضح رخروخ خلال نزوله على حصة خاصة للقناة الأولى أنه كان من بين الداعين لهذا الإجراء خلال لقاءات الثلاثية السابقة من بين عدد من الإقتراحات المتعلقة بالتمويل والإستثمار في الجزائر، مضيفا أن العملية مرتبطة بالإجراءات القانونية والبنكية التي ستلازم العملية عند البدء فيها.

وأشار إلى أن من بين البدائل لإنماء مصادر الاقتصاد الوطني ضرورة إقامة شراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة، مضيفا أن العملية تسهل من استغلال تجهيزات الطرفين بما يعود بالفائدة عليهما معا.