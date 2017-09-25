كعوان:إجراءات مخطط عمل الحكومة لفائدة الإعلام تؤكد عزمها على النهوض بالقطاع.

صرح وزير الاتصال جمال كعوان، هذا الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة حول الإعلام، تؤكد اهتمام الجهاز التنفيذي بالمشهد الإعلامي الوطني وعزمه على النهوض بهذا القطاع "المهم".

وقال كعوان في تصريح له على هامش عرض الوزير الأول أحمد أويحيى لمخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، أن المخطط "يتضمن عدة إجراءات، تؤكد أن الحكومة وسعيا منها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تولي اهتماما كبيرا بالمشهد الإعلامي الوطني، وتسعى لتدعيم مكوناته مساعدته في التطور لأن الإعلام يعتبر قطاعا مهما في الحياة الوطنية".

وأوضح الوزير، أن المخطط "يولي اهتماما خاصا بترقية حرية التعبير المكرسة من طرف الدستور الجزائري"، مشيرا إلى أنه في إطار عملية ضبط القطاع تتضمن الوثيقة التي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي، إلى جانب "تكريس الدور الفعلي لسلطة ضبط السمعي البصري"، تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالإضافة إلى إعادة بعث صندوق دعم الصحافة وهي كلها "التزامات لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستعمل الحكومة من خلال وزارة الاتصال على تجسيدها في أقرب الآجال".

وللإشارة، فقد أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى خلال عرضه للمخطط، أنه سيتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية, مع إعادة بعث صندوق دعم الصحافة في السنة المقبلة مع إعادة النظر في تأطيره،مؤكدا أن مخطط عمل الحكومة يتضمن "الالتزام بتقديم المزيد من الجهود لتحسين وضع الإعلام في الجزائر بداية من تحسين أداء الحكومة ومؤسسات الدولة في مجال الاتصال".

كما أعلن الوزير الأول، عن "سن قانون جديد" خلال السنة المقبلة من شأنه "تأطير فتح الباب أكبر" أمام وسائل الإعلام للوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية وذلك تجسيدا لما جاء في التعديل الدستوري الأخير، زيادة على جهد الدولة في دعم الإعلام عن طريق التكوين في مختلف معاهد التعليم العالي".

المصدر/واج