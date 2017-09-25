وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحدد نصاب زكاة النقود لهذه السنة بـ 450.500,00 دج

بلغ نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لهذا العام (1438 هـ) قيمة تساوي 450.500,00 دج أربع مائة وخمسين ألف وخمسمائة دينار جزائري بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف هذا الاثنين.

و أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيانها أن " أصل النصاب هو عشرون (20) دينارا ذهبيا, المقدر وزنها بـ 85 غراما, وحيث أن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أجينور حددت ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قراط بـ 5.300,00 دج, فإن النصاب هذه السنة يقدر بـ 85 غ ذهب X 5.300,00 دج = 450.500,00 دج".

و أوضح بيان الوزارة انه يجب إخراج الزكاة من كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول (العام), بمقدار 2,5 % أي ربع العشر, سواء أكان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوّم بسعرها الحالي في السوق يوم زكاتها. و تصرف إلى مصارفها الواردة في قوله تعالى:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (سورة التوبة-الآية 60).

وأضافت وزارة الشؤون الدينية انه "إحياء لسنة الرسول صل الله عليه وسلم في جمع الزكاة وتوزيعها بصفة منظمة وعادلة, فإنها وضعت بين أيدي المزكين صندوق الزكاة, برقم الحساب البريدي الوطني 10-4780, والحسابات البريدية الولائية".

و أهابت الوزارة في ختام بيانها بـ 'المزكين أن يلتفوا حول هذا الصندوق, ويضعوا زكاتهم في حساباته البريدية.