المنتخب الوطني لكرة القدم: ولد زمرلي على رأس لجنة متابعة"الخضر"

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ( فاف)، تنصيب لجنة متابعة المنتخب الوطني، برئاسة نائب رئيس الهيئة الفديرالية، بشير ولد زمرلي، حسبما أفادت به"الفاف"اليوم الاثنين.

واتخذ هذا القرار"بإلحاح"من رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة من أجل"إشراك اكبر عدد من أعضاء المكتب الفيدرالي في تسيير شؤون المنتخب الوطني"، حسب الهيئة الفديرالية التي اجتمع مكتبها الفيدرالي أمس الأحد بسيدي موسى ( الجزائر العاصمة).

وأوضح نفس المصدر أن اللجنة"تتكفل بمتابعة المنتخب الوطني يوميا مع وضع إستراتيجية متوسطة المدى، تركز أساسا على إعادة تشكيل منتخب تنافسي بميزات فردية في تركيبته."

وتضم اللجنة، بالإضافة إلى بشير ولد زمرلي من: محمد معوش، حكيم مدان، رشيد قاسمي، العربي أو معمر وعمار بهلول.

المصدر : واج