البرلمان العراقي يصوت على غلق الحدود مع كردستان ونشر قوات في المناطق المتنازع عليها

صوت البرلمان العراقي خلال جلسة عقدها أمس الاثنين على عدة قرارات خاصة بإقليم كردستان في أعقاب إجراء الإقليم استفتاء للانفصال عن العراق، على رأسها غلق جميع المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان حسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكرت الوكالة أن البرلمان العراقي صوت على غلق جميع المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان وقرارات أخرى على خلفية إجراء الإقليم لاستفتاء الانفصال عن العراق.

وحسب الوكالة صوت البرلمان العراق أيضا على منع جميع الشركات من العمل في المناطق المتنازع عليها ومنها المتخصصة بالنفط،وعلى إلزام رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر القوات الاتحادية بالمناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، بالإضافة إلى التصويت على تنفيذ قرار إقالة محافظ كركوك.

العبادي يؤكد رفض العراق النقاش والتحاور حول نتائج استفتاء كردستان

من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن بلاده ترفض إجراء محادثات مع إقليم كردستان بشأن نتيجة الاستفتاء غير الدستوري.

وقال العبادي في كلمة بثها التلفزيون العراقي فجر هذا الثلاثاء "نحن غير مستعدين أن نتناقش أو نتحاور حول نتائج الاستفتاء لأنه غير دستوري وغير شرعي" مضيفا أن المحكمة الاتحادية قررت عدم إجراء الاستفتاء لعدم دستوريته.

وأوضح أن بلاده لن تلجأ إلى فرض الأمر الواقع بالقوة وستعتمد على الدستور والمحكمة الاتحادية لحسم الخلاف.

كما أكد في ذات السياق أن السلطات العراقية مستعدة لاتخاذ خطوات للحفاظ على سلامة البلاد ولا سيما التدخل العسكري إذا أدى الاستفتاء إلى أعمال عنف مبديا استغرابه من أن "البعض ومع هذه التضحيات يريد زج المنطقة بالفتن".

يذكر أن الحكومة الاتحادية قد وصفت الاستفتاء بأنه مخالف للدستور كما جرى رفضه من قبل البرلمان والمحكمة العليا في البلاد.