أعضاء مجلس الامة يؤكدون على الالتفاف حول مخطط الحكومة ويطالبون بتوضيحات أكثر حول التمويل غير التقليدي

ثمن أعضاء مجلس الأمة ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي عرض أمس الاثنين من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى خاصة ما يتعلق بالإصلاحات المرتقبة في القطاع المالي والتدابير الجديدة المتخذة لدعم التنمية.

هذا وأكد النواب على مسألة الالتفاف حول مسعى الحكومة لتجاوز المرحلة الحالية دون إغفال أن المخطط قوبل ببعض المخاوف خاصة ما تعلق باللجوء إلى التمويل غير التقليدي.

وتستدعي الظروف المالية الاستثنائية الجرأة في الطرح والصراحة في التوجه إلى المواطن الذي قد ينساق وراء أصوات أخرى تسوق لصورة مغالطة عن الوضع المالي مثلما أوضحه عضو مجلس الأمة عن الأفلان عبد الوهاب بن زعيم .

وأوضح عضو مجلس الامة عن الارندي عبد القادر كازتاني أن الهدف من وراء صراحة الوزير الاول احمد اويحيى التفاف الجميع حول خيار الحكومة من قوى سياسية واقتصادية وخصوصا تفهم المواطن للمرحلة التي تمر بها البلاد.

هذا و أكدت عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي عائشة باركي أن تجاوز المرحلة الحالية الصعبة يستدعي تجنيد كبير للجميع من سواء المواطن والمجتمع المدني والحكومة ووسائل الإعلام.

من جهته أعرب عضو مجلس الامة عن الافافاس محمد بطاش عن تحفظه حيال اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.

كما ذهب البعض من أعضاء مجلس الأمة إلى التأكيد على مسألة التعجيل وايجاد الآليات الكفيلة بتنفيذ التمويل غير التقليدي للوصول إلى أهدافه المسطرة .