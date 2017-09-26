ارتفاع أسعار النفط إلى 52 دولار خلال تداولات هذا الثلاثاء

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تداولات هذا الثلاثاء لتسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر، وذلك مع تزايد التوقعات بقيام منظمة الأوبك بتمديد فترة خفض الإنتاج في وقت قريب، هذا بالإضافة إلى تهديدات بقطع الإمدادات النفطية من العراق.

وفي هذا الصدد تتداول العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي حاليا عند المستوى 52.35 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى عند 52.40 دولار للبرميل ، وقد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 52.10 دولار للبرميل وكان قد سجل أدنى مستوى عند 52.04 دولار للبرميل.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك" وغيرهم من كبار المنتجين اجتمعوا في فيينا يوم الجمعة الماضي وتعهدوا بإعادة النظر في فكرة تمديد اتفاقية خفض الإنتاج إلى ما بعد الموعد النهائي في مارس 2018.

إلى ذلك فقد خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها إنتاجهم أكثر مما التزموا به شهر أوت المنصرم وأشارت الهيئة التي تضم الجزائر والكويت وفنزويلا وروسيا وعمان في بيانها أن " الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب سجلت أعلى مستوى لاحترام التزاماتهم الطوعية بخصوص تخفيض الإنتاج بنسبة 116 %".

وذكرت اللجنة انه رغم أن نسبة تجاوب بعض الدول تجاوزت ما التزمت به بخصوص الإنتاج إلا أن هناك بلدان أخرى يجب عليها أن تفي بالتزاماتها بنسبة 100%.

وأبدت اللجنة تفاؤلها بشأن استئناف الطلب العالمي على الخام مذكرة بأن آخر المعطيات أكدت أن نمو الطلب على المستوى الدولي فاق التوقعات في الوقت الراهن و يرتقب أن تكون "أقوى" في 2018.