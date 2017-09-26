ميهوبي للإذاعة: الاستثمار السينمائي من أولويات الوصاية واجتماع وزاري لشرح الرؤية الجديدة

أكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي هذا الثلاثاء أن قطاعه يؤسس في الوقت الحالي لمرحلة انتقالية ضمن ما يسمى بالاصلاح الثقافي في بلادنا لجعل هذا القطاع رافد من روافد الاقتصاد الوطني في وقت لاحق.

وذكر ميهوبي خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الاولى أن مخطط عمل الحكومة يحدد أكثر من 10 محاور تتضمن تحفيزات يستفيد منها الراغبون في الاستثمار الثقافي سيما السينما باعتبارها أكثر المجالات المذرة للثروة وأهمها بروزا في تحقيق نتائج اقتصادية ناجعة.

وفي هذا الاطار كشف وزير الثقافة عن عقد اجتماع وزاري مصغر لعرض وشرح ومناقشة الاستراتيجية القطاعية الجديدة بعد اطلاعه على الإثراءات التي ضمنتها مقترحات المنتجين السينمائيين المحترفين ،لتتخذ فيما بعد إجراءات عملية لتحسين البيئة التي ستشجع المستثمرين الوطنيين والأجانب على إنشاء بعض المدن السينمائية.

وقال ميهوبي "هدفنا هوإنشاء 5فضاءات كبرى للصناعة السينماتوغرافية ،وقد وقع الاختيار على منطقتين في الشمال وأخرى في السهوب وفي الجنوب ،فالجزائر يضيف المتحدث بلد يزخر بتنوع طبيعي يسمح له بأن يكون وجهة هامة للانتاج السينمائي.

ومع بدء العد التنازلي لانطلاق فعاليات معرض الكتاب الدولي في الـ 25أكتوبرالقادم أشار وزير الثقافة إلى تسجيل مشاركة قياسية لأكثر من 51 دولة وأزيد من 950دار نشر وستكون جنوب إفريقيا ضيفة شرف هذه الطبعة التي ستكتسي بعدا دوليا آخر باستضافة الصين وروسيا هذا إلى جانب المشاركة النوعية لعدد كبير من الأدباء والكتاب على غرار الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي.

وبخصوص برنامج الحركة الثقافية تزامنا وانطلاق الدخول الاجتماعي أعلن ميهوبي عن انطلاق فعاليات مهرجان الشريط المرسوم بعد أسبوع برياض الفتح وستكون فرنسا ضيفة شرف هذه الطبعة.

كما ستحظى الجزائر بشرف الضيافة في 3مهرجانات سينمائية 2منها في فرنسا على أن تكون ضيفة شرف بامتياز في مهرجان قرطاج الدولي بتونس بدءا من الـ 4نوفمبر القادم.

هذا إلى جانب الطبعة الـ10لمهرجان الموسيقى السمفونية بين الـ14والـ18أكتوبرالقادم بدارالأوبرا بمشاركة عديد الدول وتنظيم معرض دولي للفنون التشكيلية في الـ26أكتوبر في نسخته الأولى التي ستؤسس لسوق بيع اللوحات الزيتية.

كما ستكون الجزائر ضيفة شرف معرض الكتاب الدولي بالقاهرة في جانفي 2018 ببرنامج ثري يبرز تنوع الثقافة الجزائرية.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية /راضية زرارقة