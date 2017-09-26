سليمان ملوكة للإذاعة : الصندوق الوطني للتقاعد يمر بفترة اضطرابات مالية

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة أن الصندوق يمر بفترة اضطرابات مالية ، موضحا أنه هناك 6 ملايين مساهم و يوجد 3 ملايين من المتقاعدين الذين يحتاجون إلى معاش تقاعدي يزيد عن 1000 مليار دينار سنويا بالإضافة إلى 140 مليار دينار تدفعها الدولة كمساهمة.

وقال سليمان ملوكة خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" بالقناة الإذاعية الثالثة هذا الثلاثاء إنه من أجل دفع المعاشات التقاعدية المستحقة لعام 2017، اضطر الصندوق الوطني للتقاعد إلى اللجوء إلى أموال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بمبلغ يقدر بـ 900 مليون دينار.

وعن الوضع المالي للصندوق قال سليمان ملوكة إن سبب الاضطرابات المالية التي نشهدها يعود إلى الخروج "المكثف" والمبكر" للعديد من العمال المتقاعدين، وأيضا إلى تراجع العمالة نتيجة للأزمة المالية التي تعاني منها الجزائر.

كما أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أنه في الماضي كان خمسة عمال يساهمون في معاش متقاعد واحد، و حاليا وصلنا إلى اثنين من المساهمين في معاش المتقاعد.

المصدر:الإذاعة الجزائرية