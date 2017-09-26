توقيف 13 مهربا بتمنراست

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بإقليم الناحية العسكرية الـ6 بتمنراست 13 مهربا، كما جاء هذا الثلاثاء في بيان من وزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات البيان أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمةي "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطنيي يوم الـ 25 سبتمبر 2017 بإقليم الناحية العسكرية السادسةي (13) مهربا وضبطوا (03) شاحنات و(05) مركبات رباعية الدفع و(12432) علبة من مختلف الأدوية والمواد الصيدلانية و(1755) لترا من زيت المحركات و(22,85) طنا من المواد الغذائية بالإضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب".

من جهة أخرى و"بتلمسان وعين تموشنت/ن.ع.2ي أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (05) تجار مخدرات بحوزتهم (3,7) كلغ من الكيف المعالج و (1059) قرصا مهلوسا".

من جهة أخرى "أوقف حراس السواحل بكل من عنابة والقالة/ن.ع.5 ووهران والغزوات وبني صاف/ن.ع.2ي (191) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع في حين تم توقيف (81) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشار وتلمسان ووهران وورقلة "--كما أكده بيان الوزارة.