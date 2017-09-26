راوية: احتياطات الصرف يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية 2017

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية هذا الثلاثاء بالجزائر إن احتياطات البلاد من العملة الصعبة يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017 .

وفي تدخله أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق لـ26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد، أكد راوية أن احتياطات الصرف كانت في حدود 8ر105 مليار دولار مع نهاية شهر جويلية الماضي .

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أشار الخميس المنصرم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطات الصرف كانت عند مستوى 103 مليار دولار نهاية شهر أوت 2017، مشيرا إلى أنها ستتقلص إلى 102 مليار دولار أواخر سبتمبر الجاري .

يذكر أن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة قدرت بـ 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1ر144 مليار دولار عند نهاية 2015.