3 حقول غازية جديدة ستدخل حيز الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة

ستدخل 3 حقول غازية جديدة مرحلة الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2018 ي حسبما صرح به هذا الثلاثاء الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور بولاية عين تموشنت.

و تتواجد هذه الحقول الثلاثة عبر مناطق رقان وتوات وتيميمون بجنوب البلاد وفق ما ذكره ولد قدور خلال زيارة عمل قادته لمنشأة مدغاز الطاقوية الواقعة ببني صاف.

و يأتي ذلك ضمن استراتيجية مجمع سوناطراك للرفع من قدراته الإنتاجية في مجال الغاز إضافة إلى جهوده عبر عدد من الحقول التي دخلت في مرحلة مضاعفة إنتاجها كحقل حاسي مسعود بتوفير 10ملايين متر مكعب إضافية يوميا كما أشير إليه.

و كشف نفس المسؤول عن تدشين باخرتين جديدتين لنقل الغاز المسال ستدخلان حيز الخدمة خلال الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أن "الصناعة البتروكيمائية تكتسي أهمية بالغة و نحن بصدد التفكير للانطلاق في تجسيد على الأقل منشأة بتروكيمائية خلال سنة 2018".

وذكر ولد قدور أن الصناعة البتروكيميائية تشكل أولوية لتثمين الإنتاج الغازي بالنسبة لسوناطراك مثمنا في نفس السياق "العمل وفق منظور الشراكة الإيجابية التي تعتبر أساسية في تطور الاقتصاد الدولي" .