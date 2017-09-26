المنتخب الوطني لكرة القدم : استدعاء محمد فارس (هيلاس فيرونا) لمواجهة الكاميرون

26/09/2017 - 17:37

أستدعي المهاجم الجزائري لفريق هيلاس  فيرونا محمد فارس, إلى صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم, تحسبا لمباراة  الكاميرون-الجزائر المقررة يوم 7 أكتوبر بياوندي, برسم الجولة الخامسة من  التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018, حسبما أعلنه الثلاثاء النادي الناشط  في البطولة الإيطالية الممتازة.

و نقل الموقع الرسمي لنادي هيلاس فيرونا ما يلي : "هو أول استدعاء بالنسبة  لمحمد فارس, من طرف المدرب لوكاس ألكاراز,  للالتحاق بالمنتخب الوطني  الجزائري, بمناسبة مقابلة الكاميرون-الجزائر يوم 7 أكتوبر".

و مدد الجناح الجزائري المتكون في مدرسة نادي بوردو (الرابطة الفرنسية  الأولى), في شهر أوت الفارط عقده مع ناديه الذي يحتل المركز ما قبل الأخير  للبطولة الإيطالية إلى غاية 2021, و هو الذي التحق بصفوفه في جويلية 2015.

و شارك فارس في ثلاث مباريات منذ انطلاق الموسم الكروي 2017-2018 من بينهم  اثنتان كأساسي دون توقيع اي هدف.

و سيلتحق محمد فارس بتربص "الخضر" يوم 2 أكتوبر القادم بالمركز الفني الوطني  بسيدي موسى (الجزائر).

و تعد مواجهة الكاميرون-الجزائر بدون أهمية رياضية لأشبال التقني الإسباني,  الذين أقصيوا من التأهل إلى مونديال روسيا 2018, حيث تحتل الجزائر المركز  الأخير في المجموعة الثانية بنقطة واحدة خلف الكاميرون (3 نقاط), و ستلعب  تأشيرة المرور إلى المونديال بين المتصدر نيجيريا (10 نقاط) و زامبيا (7  نقاط).

أوسمة:

رياضة, كرة القدم, الفريق الوطني

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