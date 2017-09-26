المنتخب الوطني لكرة القدم : استدعاء محمد فارس (هيلاس فيرونا) لمواجهة الكاميرون

أستدعي المهاجم الجزائري لفريق هيلاس فيرونا محمد فارس, إلى صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم, تحسبا لمباراة الكاميرون-الجزائر المقررة يوم 7 أكتوبر بياوندي, برسم الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018, حسبما أعلنه الثلاثاء النادي الناشط في البطولة الإيطالية الممتازة.

و نقل الموقع الرسمي لنادي هيلاس فيرونا ما يلي : "هو أول استدعاء بالنسبة لمحمد فارس, من طرف المدرب لوكاس ألكاراز, للالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري, بمناسبة مقابلة الكاميرون-الجزائر يوم 7 أكتوبر".

و مدد الجناح الجزائري المتكون في مدرسة نادي بوردو (الرابطة الفرنسية الأولى), في شهر أوت الفارط عقده مع ناديه الذي يحتل المركز ما قبل الأخير للبطولة الإيطالية إلى غاية 2021, و هو الذي التحق بصفوفه في جويلية 2015.

و شارك فارس في ثلاث مباريات منذ انطلاق الموسم الكروي 2017-2018 من بينهم اثنتان كأساسي دون توقيع اي هدف.

و سيلتحق محمد فارس بتربص "الخضر" يوم 2 أكتوبر القادم بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر).

و تعد مواجهة الكاميرون-الجزائر بدون أهمية رياضية لأشبال التقني الإسباني, الذين أقصيوا من التأهل إلى مونديال روسيا 2018, حيث تحتل الجزائر المركز الأخير في المجموعة الثانية بنقطة واحدة خلف الكاميرون (3 نقاط), و ستلعب تأشيرة المرور إلى المونديال بين المتصدر نيجيريا (10 نقاط) و زامبيا (7 نقاط).