حزبا الفجر الجديد واتحاد جبهة العدالة يعلنان عن قوائمهما للمحليات

أكد رئيس حزب حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش مشاركة حزبه في 23 ولاية في المحليات المقبلة، فيما كشف اتحاد جبهة العدالة عن مشاركته في 36 ولاية.

وقال بن بعيبش في تصريح للقناة الاذاعية الأولى إن حزبه سيدخل الانتحابات المحلية المقبلة بـ300 مئة قائمة في البلديات، و17 قائمة للمجالس الشعبية الولائية، من بينها تحالف واحد بولاية سكيكدة.

فيما أكد المكلف بالتنظيم حجير خليف في اتحاد جبهة العدالة والتنمية عن دخول حزبه بـ205 وقوائم في البلديات،و30 قائمة في المجالس الشعبية لتمس مشاركة حزبه 36 ولاية، وقال خليف في تصريح للاذاعة الجزائرية إن الانتخابات باتت عملية مرهقة ، داعيا في السياق ذاته الى اعادة النظر في العملية قانتون الانتخابات ، وتسهيل ملفات الترشيح .